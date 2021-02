Paul Maurice ne veut plus entendre les critiques sur Blake Wheeler

S’il connaît encore une fois une excellente saison offensive, l’attaquant des Jets de Winnipeg Blake Wheeler fait toutefois face à un lot de critiques en raison de son jeu défensif, et son entraîneur-chef Paul Maurice a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet, mercredi.

Wheeler a totalisé trois buts et 11 points en 10 rencontres cette saison, mais il montre un différentiel de -9. Ces chiffres ne montrent toutefois pas toute l’histoire, selon le pilote, qui a semblé bien mal digérer les critiques à l’endroit de son capitaine.

«Vous faites vos recherches et vos analyses, et mon dieu qu’elles font un travail de m**** pour raconter ce que les cinq gars font [sur la glace], s’est emporté Maurice lors d’une vidéoconférence. J'y suis sensible parce que je suis en admiration devant ce gars depuis que je suis arrivé ici. Son éthique de travail, il est irréprochable dans son approche pour diriger le vestiaire et pour jouer, il a 11 points en 10 matchs.»

Wheeler s’est retrouvé sur la glace pour plusieurs buts des équipes adverses lors des cinq plus récentes sorties des siens. Maurice a d’ailleurs modifié ses trios, et Wheeler a obtenu son temps de jeu le plus bas cette saison contre les Flames de Calgary, mardi.

La situation est toutefois due à une nouvelle directive de l’instructeur, qui souhaite voir ses ouailles effectuer les changements de trios plus rapidement.

«Oui, ses présences sont plus courtes parce que je demande à toute l’équipe de raccourcir les présences, et c’est ce qu’il fait en tant que capitaine, a fait valoir Maurice. Il va revenir au banc aussi vite que possible pour montrer l’exemple.»

«Vous vous attaquez à mon capitaine et j’en suis offensé», a clamé l’entraîneur.

Wheeler détourne les projecteurs

Lorsque lui-même questionné à ce sujet, Wheeler a indiqué qu’il était et qu’il avait toujours été très conscient du niveau de son jeu. Il a toutefois refusé de plonger dans les détails, indiquant qu’il était préférable de se concentrer sur le positif. Il a également rejeté toutes thèses d’une blessure cachée.

«Si des gens pensent que mon jeu n’est pas au niveau qu’il devrait être, il n’y a pas de plus grand critique que moi-même, a lancé Wheeler. Je suis très honnête à propos de mon jeu. C’est là où je me situe. Je voudrais me concentrer sur les gars qui jouent très bien en ce moment, car nous avons beaucoup de très bonnes performances dans notre équipe.»

«Je comprends que vous vouliez vous concentrer sur moi. Mais il y a de très bonnes choses qui se passent dans l’équipe. Je ne veux pas créer une ambiance négative.»