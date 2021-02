Petit déconfinement: Lehouillier «très heureux» des annonces gouvernementales

Même si la région de Chaudière-Appalaches demeure pour le moment en zone rouge, Gilles Lehouillier s’est dit «très heureux» de l’annonce faite mardi soir par François Legault concernant l’ouverture partielle des commerces à partir du lundi 8 février.

C’est ce que le maire de Lévis a mentionné mercredi matin, en marge d’un point de presse.

«Le gouvernement était très conscient que la réouverture rapide des commerces était une condition sine qua non à la poursuite de leurs activités. De ce côté-là, bravo au gouvernement d’avoir franchi cette étape-là. Ce n’est pas facile de franchir cette étape-là, considérant tout ce qui se passe dans le domaine de la santé», a-t-il convenu.

M. Lehouillier a lancé un appel à la population de sa région, lui demandant de «redoubler d’efforts» pour pouvoir rapidement passer de la zone rouge à la zone orange, ce qui permettrait notamment la réouverture des restaurants. Entre-temps, il est important que les restaurateurs continuent de bénéficier d'aides gouvernementales, a-t-il insisté.

«Respectons les consignes. Respectons les règles. La tendance est très intéressante pour nous. Essayons de faire pâlir le rouge un peu plus et on tombe en zone orange, et on a une possibilité de réouverture des restaurants», a-t-il imploré.

Chambre de commerce

Mercredi, par voie de communiqué de presse, la Chambre de commerce de Lévis (CCL) a abondé dans ce même sens.

«La réouverture des commerces non essentiels aidera assurément plusieurs entreprises de Lévis à maintenir leurs opérations jusqu’à un retour à la normale au cours des prochains mois», s’est félicitée la directrice générale Marie-Josée Morency.

Cette dernière a dit espérer une réouverture prochaine des restaurants et des salles d’entraînement.