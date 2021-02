Quand une psychothérapie te révèle à toi-même

Ma réussite professionnelle était évidente, alors que sur le plan des relations amicales et amoureuses, ça n’avait jamais vraiment bien été. Je m’y sentais toujours à l’étroit et incapable d’exprimer mon malaise. Alors je préférais fuir.

Comme plusieurs, quand la pandémie est arrivée en mars 2020, je me suis retrouvée en télétravail. Venant alors de rompre avec le dernier homme avec qui j’étais en relation, je me suis ramassée seule entre les quatre murs de mon appartement. Étant donné mes difficultés relationnelles, comme je l’ai raconté plus haut, et comme je le pensais moi-même, vous devez vous dire que j’allais bien composer avec la solitude.

Ce fut le contraire. On aurait dit que la privation totale de contacts humains m’en faisait apprécier la valeur. Je ressentais le manque, et ça m’empêchait de profiter pleinement du temps consacré à effectuer un travail que j’aimais, sans avoir à négocier en même temps avec une relation humaine insatisfaisante.

Quand le confinement fut levé, je ne sais trop pourquoi, j’ai senti le besoin de renouer contact avec mon dernier chum. Gentleman, il a accepté de me revoir, tout en exigeant des explications pour ma fuite. Je n’en avais pas. Je n’étais même pas capable de lui dire ce que je lui reprochais. Et là, il m’a dit : « Puisque je t’aime et que tu sembles être intéressée par moi, si tu veux qu’on reprenne, il va falloir que tu trouves des réponses ! »

Que me restait-il pour les trouver, ces réponses, autrement que de m’astreindre à une psychothérapie ? Ce que je lui ai promis de faire, tant j’avais envie que ma vie personnelle soit à la hauteur de ma vie professionnelle.

Et c’est depuis ce temps que je démêle les écheveaux de mon enfance avec une mère « femme-enfant », dont j’avais dû assumer l’existence après le décès d’un père que j’adorais. Il était temps que je décroche, maintenant qu’elle était morte d’Alzheimer, et que rendue à 43 ans, j’avais besoin de me créer une vie à moi. Merci la pandémie ! Merci mon chum adoré de m’avoir poussée dans mes derniers retranchements !

Une fille enfin devenue femme

Bravo pour avoir pris le taureau par les cornes, car même si votre amoureux a le mérite de vous y avoir poussée, vous avez celui d’avoir su vous lancer dans cette aventure pas facile, mais combien gratifiante et aidante pour la suite de votre vie.

Cette foutue pandémie a créé tout un choc sismique, mais tout le monde n’a pas eu l’opportunité, l’envie ou encore la force de saisir la balle au bond, comme vous l’avez fait, pour se donner un avenir meilleur. Je vous souhaite une belle suite de vie en toute connaissance de ce que vous êtes !