Quoi faire avec sa voiture qui ne roule presque pas?

Pour bon nombre d’automobilistes québécois, les habitudes de conduite ont été chamboulées en raison de la pandémie que nous traversons actuellement.

Les différentes mesures de confinement mises en place par le gouvernement a forcé plusieurs personnes à laisser leur voiture garée plus longtemps et plus souvent qu’à l'habitude.

Pour discuter des répercussions que peut causer l’immobilisme sur une voiture et des solutions pour les éviter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Jesse Caron, expert automobile chez CAA-Québec, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

«On sait qu’un véhicule qui ne roule pas, c’est pire pour lui que de faire beaucoup de kilométrage», explique M. Caron. «Les trucs sont simples. Il faut faire rouler le véhicule. Une fois par semaine, on fait un tour, on va plus loin qu’à l’épicerie. On s’arrange pour aller faire un peu d’autoroute ou de routes à 90 km/h» précise M. Caron.

Concernant l’usure des freins à l’arrêt, il rajoute «qu’il ne faut pas se gêner pour appuyer sur la pédale [de frein] pour enlever la fine couche de rouille qui pourrait s’être déposée sur les disques.»

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question des améliorations apportées à la Tesla Model S, des nouveautés chez MINI pour 2022 et de la possibilité d’un éventuel programme fédéral de mise à la casse.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les MINI Countryman, Mazda3 et CX-30.

Qu’adviendra-t-il de Jaguar?

En Amérique du Nord, la marque Jaguar, qui était autrefois bien plus prestigieuse, fait actuellement face à d’importants défis. Ses ventes sont infimes et ses modèles ont du mal à charmer les consommateurs. Antoine Joubert et Germain Goyer en discutent en fin d’émission.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.