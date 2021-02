Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 4 février:

«Cette année-là»

Pour ce voyage dans le temps, Marc Labrèche (qui se déguise en Édith Piaf) et ses collaborateurs s’arrêtent en 1955. À cette époque, Dominique Michel faisait ses débuts dans l’industrie du divertissement et elle partage certains de ses souvenirs. Aussi, Marie-Thérèse Fortin parle de l’influence de l’écrivaine Gabrielle Roy.

Jeudi, 12 h, Télé-Québec.

«Raymond Loewy, le designer du rêve américain»

Durant le 20e siècle, le designer industriel français Raymond Loewy a maintes fois transformé le monde du commerce américain. Il a transposé sa vision unique aux paquets de cigarettes Lucky Strike, à l’Air Force One, à des automobiles ou encore des locomotives. Retour sur 70 ans de carrière.

Jeudi, 19 h, TV5.

«Charlie et ses drôles de dames»

Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu se transforment en justicières dans cette comédie d’action. Elles sont sexy, brillantes, frondeuses et savent aisément se défendre. Elles obéissent à un mystérieux patron qui leur demande de retrouver le créateur d’un super logiciel informatique ayant été kidnappé.

Jeudi, 20 h, Prise 2.

«Lincoln: à la poursuite du Bone Collector»

Début de la série américaine dans laquelle un tueur en série appelé le «Bone Collector» effectue un retour après trois ans tapis dans l’ombre. C’est au duo formé du détective Lincoln Rhyme et de la policière du NYPD Amelia Sachs qu’incombe la tâche d’enquêter.

Jeudi, 21 h, addikTV.

«J.E.»

La COVID-19 ébranle les hôpitaux du Québec. Or, il est rare de voir ce qui se passe entre les murs. La caméra de «J.E.» a obtenu un accès privilégié à la zone rouge grâce au médecin en chef des soins intensifs de l’hôpital du Sacré-Coeur, à Montréal.

Jeudi, 21 h, TVA.

«La nouvelle corporation»

Documentaire qui expose la prise de contrôle de la société effectuée par les entreprises. Affirmant posséder une conscience sociale, ces dernières parviennent à faire passer leurs intérêts financiers en premier. Axé sur la justice sociale et climatique, ce film souhaite aider à transformer les choses.

Jeudi, 22 h, Canal D.

«Le journal d’un vieil homme»

Ce drame québécois signé Bernard Émond se penche sur un médecin qui se sait condamné par la maladie. Loin de sa femme et de sa fille, il ressasse ses souvenirs et fait le point sur sa vie. Distribution notamment composée de Paul Savoie, Marie-Ève Pelletier et Marie-Thérèse Fortin.

Jeudi, 23 h, ARTV.