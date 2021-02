Réaménagement du parc de la Pointe-Benson à Lévis: Gilles Lehouillier veut favoriser l’accès au fleuve

Les travaux de 9 millions $ au parc de la Pointe-Benson, dans le secteur Saint-Romuald, à Lévis, vont finalement débuter ce printemps pour s’achever en 2022. Le but de ce réaménagement est de favoriser l’accès au fleuve pour les citoyens.

C’est ce que le maire Gilles Lehouillier a confirmé mercredi matin, lors d’un point de presse virtuel. Les grandes lignes du réaménagement avaient déjà été dévoilées en avril 2019.

À cause de la pandémie et du désir de la Ville de maintenir le parc ouvert durant l’automne 2020, les travaux n’ont finalement pas débuté en 2020, comme cela était prévu initialement. Des enjeux liés au fait que l’endroit se trouve partiellement en zone inondable ont également forcé la municipalité à revoir quelques détails du projet.

Par contre, cela n’entraîne pas de retard de livraison, puisque tout devrait être terminé à l’été ou à l’automne 2022. Sur le budget de 9 millions $, 7 millions proviennent du gouvernement du Québec et de la Commission de la capitale nationale du Québec. Quelque 2 millions $ sont investis par la municipalité.

Joyau patrimonial et vue exceptionnelle

Décrit comme un joyau patrimonial et historique, le parc subira plusieurs transformations. Il est notamment question d’un sentier bordant le fleuve sur une longueur de 500 mètres, d’un élément d’eau interactif, d’un grand belvédère d’une longueur de 60 mètres donnant accès à des prises de vue exceptionnelles sur le fleuve et la Capitale nationale et d’une magnifique structure en hauteur de style pergola créant une fenêtre vers les ponts, détaille la municipalité.

Pour des raisons de sécurité, la circulation des voitures ne sera plus permise sur le chemin du Fleuve à hauteur du parc. Cela permettra également de réduire la circulation de transit dans le secteur.