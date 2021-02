Sévices sexuels sur ses deux enfants: un père écope d'une peine de 13 ans de prison

Un père de famille a écopé mercredi matin, au palais de justice de Trois-Rivières, de 13 ans de prison pour avoir fait vivre des mois de sévices sexuels à ses deux enfants.

Une ordonnance de non-publication est en vigueur pour protéger les deux victimes: le fils et la fille de l’accusé.

Les enfants ont subi des abus sexuels et physiques pendant plusieurs années. Dans son jugement, le juge Rosaire Larouche a décrit les gestes commis à répétition. Les détails sont scabreux. L'énumération des abus a d'ailleurs créé un véritable malaise dans la salle d’audience. Une des victimes était âgée d'à peine 7 ans lorsque les premières agressions ont débuté. La jeune fille était forcée de faire des fellations à son père pratiquement chaque semaine.

«C’est un dossier où les faits sont odieux et difficiles à entendre. Le juge l’a même mentionné dans son jugement. On a de la difficulté à mettre des mots sur la gravité de ces gestes. Les victimes ont fait preuve d’énormément de courage de venir témoigner à la Cour en raison de leur âge. C’est ce qui nous donne la motivation de continuer notre travail», a commenté Me Catherine Lacoursière, procureure de la Couronne.

Il s'agit d'une peine sévère pour un dossier de crimes sexuels à l'égard des enfants. Avec l'affaire Friesen en avril dernier, la Cour Suprême avait statué pour des peines plus sévères.

«La fourchette de peine est plus sévère depuis avril dernier. C’est sûr que ça nous laisse moins de marge de manœuvre dans certains cas», a déclaré l’avocate de la défense, Me Martine Garceau-Lebel.

Le juge a salué le courage des victimes. Il a mentionné que leurs témoignages étaient francs, précis et articulés.

Assis dans le box des accusés, le père de famille n'a pas bronché. Il a reçu des peines consécutives pour ses 13 chefs d'accusation. Quelque 108 jours seront retranchés de sa peine en raison de sa détention préventive. Il est interdit pour lui de communiquer avec ses deux enfants. Son nom sera aussi inscrit au Registre national des délinquants sexuels.