Siméus, Touré, Obomsawin, Reyes, Saddiqi, Mansourian, Torres, Farhat, Tran, Kpadé: pas dans la même équipe?

Samedi dernier, le premier ministre François Legault et son gouvernement étaient fiers de nous dévoiler la nouvelle publicité en partenariat avec les Canadiens de Montréal. « On est tous dans la même équipe contre la COVID-19 », peut-on lire.

« Fortin, Tremblay, Joseph, Sioui, Levesque, Bergeron, Toulouse, Sauvé, Caron, Murphy, Boucher et Vaillancourt », peut-on entendre. Le gouvernement caquiste nous dévoilait un lineup qui sonnait faux aux oreilles de plusieurs Québécoises et Québécois pour son manque de diversité flagrant. Et non, on ne leur donnera pas une tape sur les épaules parce qu’un Joseph a été inclus comme un bon token noir.

Ceci n’est pas un caprice de « gauchistes » que les détracteurs des mouvements antiracistes et anti-oppressifs de ce monde aiment dépeindre comme des pleurnichards. Les médias, le divertissement et le sport, en particulier le hockey, marquent les esprits et laissent leur empreinte dans l’imaginaire collectif.

Manque de diversité et de respect

Le message pas si subliminal que fait passer cette publicité, c’est que l’on n’est pas dans la même équipe. Ce manque de diversité est un manque de respect aux travailleurs de la santé racisés et issus de l’immigration. En juin dernier, un rapport de Statistiques Canada révélait que lors du plus récent recensement, en 2016, 36 % des aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires au Canada n’étaient pas des Fortin-Tremblay-Sauvé-Caron, mais bel et bien des immigrants aux noms trop exotiques pour les oreilles de certains.

Il va sans dire que depuis le début de la crise de la COVID-19, les travailleurs racisés, parfois surqualifiés, étaient au front dans les CHSLD et les services essentiels avec peu de reconnaissance outre les encouragements à coups de « J’peux pas t’aider, mais tiens bon! »

C’est aussi dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal et dans ceux qui accueillent un grand nombre d’immigrants que la COVID-19 a fait le plus de dégâts. Alors que l’opinion publique fait le procès des groupes minoritaires pour les éclosions dans leurs communautés, on se voile les yeux sur les déterminants socioéconomiques qui les rendent inévitables.

Des chiffres qui en disent long

Des inégalités systémiques font que 21 % des Noirs canadiens connaissent une personne décédée de la COVID-19 vs 8 %, pour les non-Noirs selon une étude du Boston Consulting Group.

Augmentation du taux de chômage, plus de chances d’attraper le virus, les personnes racisées souffrent davantage de l’impact de la crise sanitaire selon l’Observatoire québécois des inégalités, et ce, sans compter l’augmentation des comportements discriminatoires et du racisme anti-asiatique.

21 % des personnes issues de minorités visibles vivent et ressentent cette exacerbation des incidents de harcèlement et d’attaques racistes.

Un coup de pub qui aurait interpellé toutes les personnes concernées aurait été bien plus efficace pour rallier nos troupes et atteindre nos objectifs de santé publique, mais le gouvernement Legault a choisi de faire autrement.

Il reste à prouver si cette erreur, quoique très gênante, n’était que de la maladresse ou le reflet du racisme systémique nié par le gouvernement. Quoi qu'il en soit, ne nous laissons pas distraire et continuons à revendiquer plus fort l’élargissement des critères pour les anges demandeurs d’asile. Une reconnaissance et un plan d’action concret contre le racisme systémique, dont cette publicité est un exemple, s'imposent.

Rayane Zahal, Maison d’Haïti

Marjorie Villefranche, directrice générale, Maison d’Haïti

Guerda Amazan, directrice générale adjointe, Maison d’Haïti

Ralph Maingrette, directeur du Centre des Arts, Maison d’Haïti

