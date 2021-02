Un Québécois nous présente sa collection de Ferrari

Dans le cadre de la production du Guide de l’auto 2021, Gabriel Gélinas a rencontré le collectionneur québécois Luc Poirier, propriétaire des cinq modèles de supercars de l’histoire de Ferrari.

ll est question ici des 288 GTO, F40, F50, Enzo et LaFerrari. Cinq modèles qui ont tour à tour repoussé les limites du gros bon sens avec toujours plus de puissance et d’excentricité.

Après vous avoir présenté ces véhicules dans une section spéciale du Guide de l’auto 2021 et dans une capsule vidéo, nous vous proposons maintenant une rencontre en balado avec Luc Poirier avec ce nouvel épisode de la série Au volant, diffusé sur QUB radio.

