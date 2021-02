GRÉGOIRE, Robert



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 10 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé monsieur Robert Grégoire, époux de madame Anne-Marie Thibault, fils de feu madame Mariette Couture et de feu monsieur Jean-Marie Grégoire. Il demeurait à Québec.le 6 février 2021, suivie de la mise en niche au cimetière Notre-Dame-de- Belmont.Outre son épouse, Anne-Marie, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-Étienne (Martine Bouinot) et Lucie (Guy Roy); ses petits-enfants: Simon Gingras (Laurence Fradet) et Élise Gingras (Fred Brisebois); son arrière-petite-fille Rosalie Gingras; son frère, feu Fernand Grégoire; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: feu Olier (feu Thérèse Cambron), feu Réjeanne (feu Gérard Picard), feu Ghislaine (feu Émile Fortier), feu Claude (f.s.c.), feu Édith, feu Renaldo (f.s.c.), Normand (Denise Touchette) et Viviane; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e Youville et du 3e Coulombe de l'Hôpital du Saint-Sacrement et plus particulièrement les médecins Bernard Boudreault et Étienne Durand pour leurs explications claires et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec G1S 3G3) www.societealzheimerdequebec.com ou par une offrande de messe. Des formulaires seront disponibles sur place.