FILLION, Jeanne Ross

À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée madame Jeanne Ross, épouse de feu monsieur André Fillion. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Ross et de feu madame Rose-Anna Beaulieu. Originaire de Lac-au-Saumon, elle demeurait à Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Richard Hébert), Ghislain (Lucie Dubreuil), Jacinthe (Mario Beaumont), Réjean (Sonia Légaré), Gaétan (Karla Tapia) et Bruno; ses petits-enfants : Andrew, Mathieu, Gabriella, Stéphanie, Jessie et Carolane; ses frères et sœurs : feu Albert (feu Rose-Aimée Boucher), feu Lucien (Éva Simoneau), Gérard, Fernande (feu Émilien Bussières), Lucienne (feu Noël Bolduc), Irène (feu Gustave Voyer), Fernand (Aline Bourget) et feu Cécile (feu Réal Caron). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial au printemps 2021. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Quebec, QC, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca. La direction des funérailles a été confié à la