OUELLETTE, Yves



À Québec, le 26 janvier 2021, est décédé Dr Yves Ouellette, optométriste (1960-1999), âgé de 88 ans, des suites de la Covid-19. Fils de feu Louis-Philippe Ouellette et de feu Imelda Sasseville, il était l'époux de Monique Roy, le père de René (Manon Paradis), Laurent (France Vaillancourt) et François (Danielle Delisle), le frère de Marie-Hélène (Montréal) et le frère de feu Denyse (feu Wilfrid Gagné, Sherbrooke). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Mathieu, Jonathan et Marie-Ève; sa tante Françoise Grenier (feu Raymond Sasseville), ses cousins et cousines des familles Ouellette, Sasseville et Bouchard. Également, il laisse dans le deuil, les beaux-frères, les belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Roy, ainsi que tous ses amis. Au terme de ses études classiques au Séminaire St-Charles-Borromée de Sherbrooke, Dr Ouellette a complété ses études universitaires à l'École d'Optométrie de l'Université de Montréal en 1960 puis il a pratiqué l'Optométrie plus de trente années dans la ville de Québec où il a été actif dans certaines œuvres sociales et communautaires.Un merci spécial est dédié au personnel soignant du Centre d'hébergement Christ-Roi de Québec, ainsi que celui du Concorde de Québec. Ceux et celles qui le désirent, peuvent faire un don à la Société d'Alzheimer du Québec ou à la Fondation des maladies du cœur.