TURGEON, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 janvier 2021, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Turgeon, époux de madame Gaétane Desmeules, fils de feu madame Gisèle Gosselin et de feu monsieur Armand Turgeon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, de 9 h à 11h,L'inhumation se fera ensuite au cimetière St-Charles.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel Turgeon et sa conjointe Marie-Claude Picard; ses petits-fils Hubert Picard Turgeon et Alexandre Picard Turgeon. Il était le frère de Monique Turgeon et feu Marcel Turgeon (feu Gertrude Larrivée). Il était le beau-frère de: Rita Desmeules et son conjoint André Martin, Marie-Paule Desmeules (feu Jean-Louis Bouchard), Monique Desmeules (feu André Chalifour), Magella Desmeules, Jean-Noël Desmeules et sa conjointe Fleur-Ange Sylvestre, Paul-André Desmeules (feu Fabienne Boucher), Gilles Anctil (feu Gertrude Desmeules), feu Claire Desmeules, feu Colette Desmeules et feu Jacques Desmeules. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département de cardiologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, téléphone : 1-800 361-3504, site web : www.diabete.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.