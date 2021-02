DEMERS, Yvon



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yvon Demers, époux de dame Louise Rivard. Il était le fils de feu Adrien Demers et de feu Yvette Leclerc. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Pierre (Isabelle Martin) et François (Sylvie Lapointe); ses petits-enfants: Samuel, Alexandre et Catherine; ses frères et sœurs: Diane, Lise (Michel Deblois), Robert (Nicole Leblond), Richard (Sylvie Tousignant), feu Marcel (Lorraine Lapointe), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rivard: Jeannine (Charles Dazé), Pierrette (Mc Gills Julien), Nicole (Roger Veilleux), Denis (Johanne Mailloux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.