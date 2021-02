DROLET, Mylène



Au CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, le 23 janvier 2021, à l'âge de 42 ans, est décédée, une combattante, Mylène Drolet, épouse bien-aimée de Martin Desrosiers, fille de Réjean Drolet et de Marielle Robitaille. Elle demeurait à Québec.Outre son époux et ses parents, elle laisse dans une grande tristesse sa sœur Nadine (Stéphane Blanchet-Côté), sa nièce Kathy, son neveu Samuel ainsi que sa belle-sœur Julie Desrosiers (Steve Fournier) et leurs enfants William et Zacharie. Sont également affectés par son départ sa grand-mère et marraine Rollande Beaumont Robitaille (feu Aimé Robitaille) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. Mylène laisse également son doux souvenir à ses amis, collègues de travail et compagnons de chorale.Ses cendres seront mises en terre à une date ultérieure au cimetière de Sainte- Catherine- de- la Jacques Cartier. Martin et la famille tiennent à remercier l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et le CRCEO pour les bons soins prodigués et l'accompagnement offert tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec