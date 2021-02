VILLENEUVE, Cécile



À Québec, le 16 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Cécile Villeneuve, épouse de feu monsieur Raymond Bertrand. Fille de feu Adélard Villeneuve et Emma Auclair. Elle demeurait à Notre-Dame-des-Laurentides, Québec.La famille vous accueillera aule samedi 6 février 2021 de 12 h à 13 h 30.et de là au cimetière du parc commémoratif La Souvenance. Cécile laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Germaine (feu Alexandre Lafond), feu Henri (feu Jeannine Pelletier), feu Léopold (feu Jacqueline Pelletier), feu Rolande (feu Albert St-Jean), Marie-Paule (feu Albert Villeneuve), Lucienne (feu Louis-Philippe Bédard), feu Emile (Dola Berthelot), Gemma (feu Jean-Marc Plamondon), Pauline, feu Jean-Claude (Denyse Girard), feu Adélard (feu Rachel Gagnon), Pierrette (Gilles Paquet) et Micheline (Yvan Auclair); son beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bertrand: feu Gérard, feu Paul, feu Thérèse, feu Simone, feu Yvette, André, Pauline, Jeanne d'Arc (Yvon Couture), feu Claudette, feu Jacqueline, Ghislaine, feu Denise; ses filleul(e)s: Gérard Bertrand, Pierre Villeneuve et Élaine Villeneuve; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Pierrette et Gérard pour leur soutien et l'attention apportée ainsi que le personnel de la Résidence Le Laurentien pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des prières, messes, don à l'œuvre de votre choix ou à la Société Alzheimer de Québec,305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.