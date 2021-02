SANSCHAGRIN, Jacques



Au Foyer de Charlesbourg, le 26 janvier 2021, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jacques Sanschagrin, époux de madame Sylvie Brousseau, fils de feu madame Julienne Carette et de feu monsieur Joseph-Édouard Sanschagrin. Il demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles avec la famille proche seulement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses trois enfants: Maxime (Annick Guay), Julie (Joseph Jordan) et Guillaume; ses petits-enfants: Olivier, Camille, Rebecca et Jesse. Il était le frère de: feu Madeleine (Claude Veilleux), feu Michel, Louisette (feu Léo Grenier), André (Réjeanne Guay), Marcel (Gail Ferguson), Jean (Dolorès Tremblay), Maurice et Nicole. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau: Chantal (Elphège Forgues), Michel (Lisette Aubert), Jacques (Diane Parent), Martin (Nelson Robichaud); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci au personnel soignant du 3e étage du Foyer de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Québec), G1K 6M7, téléphone: 418 524-2626, site web: www.gilleskegle.org.