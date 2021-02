CÔTÉ, Hélène Cloutier



À la résidence Côté Jardins, le 26 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Hélène Cloutier, fille de feu monsieur Irenée Cloutier et de feu dame Léona Simard. Elle était l'épouse de feu Armand Côté. Native de Sainte-Hénédine, elle demeurait à Duberger, Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 21 février 2021 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Annie Fortin) et Yves (Nicole Reny); ses petits-enfants: Yannick, Jean-Thomas, Guillaume (Carolanne Lévesque) et Philippe (Sarah-Kim Couture). Elle était la sœur de: feu Lucille (feu Louis-Philippe Lacasse), feu Louiselle (feu Marin Brie) et feu Gilles (Jeanne Pelchat). Elle était la belle-sœur de: feu Marguerite (feu Marcel Gagnon), feu Simone (feu Marcel Rochette), feu Jacqueline (feu Raymond Paquet), feu Roméo (feu Jeanne d'Arc Lemay), feu René (Cécile Blanchet), feu Thérèse (feu Léopold Bédard), feu Roger, feu Adjutor (feu Gabrielle Robitaille), feu Paul (Yvette Beaudoin) et feu Gérard (feu Fernande Lachance). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués.