ASSELIN, Liliane Marquis



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Liliane Marquis à l'Hôpital Laval de Québec, le 24 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, épouse de feu monsieur Jean-Guy Asselin et fille de feu monsieur François Marquis et de feu madame Yvonne Lefrançois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.suivi de l'inhumation des cendres au Parc Commémoratif de La Souvenance.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoit Asselin, Guy Asselin (Karine Gervais) et, Lucie Asselin; ses petits-enfants: Christophe Asselin, Félix Cloutier-Asselin, Julien Matte, Éloïse Matte, Stéphanie Guérin-Cloutier et Alicia Gervais; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Charles Marquis (Fernande Jobin), feu Robert Marquis (feu Germaine Roy), feu Gilberte Marquis (feu Raymond Perreault), feu Lucien Marquis (feu Louise Fontaine), Yolande Marquis, feu Monique Asselin (feu Raymond Samson), feu Gaston Asselin (Thérèse Deblois) et Francine Asselin (Gilles Allard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, camarades de lutte et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée et tout spécialement le Docteur Charles Morasse de l'équipe de gériatrie pour son écoute, son dévouement et son accompagnement ainsi que les cardiologues Docteur Bernard Cantin et le Docteur Jean Champagne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél.: (418) 656-4999.