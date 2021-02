DUGAL, Yvette Gagnon



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 24 janvier 2021, à l'âge de 93 ans est décédée madame Yvette Gagnon, épouse de feu monsieur Eugène Dugal, fille de feu dame Madeleine Poirier et de feu monsieur Albert Gagnon. Elle demeurait à Québec (Sainte-Foy). Elle a travaillé à titre de secrétaire de direction de nombreuses années.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Denyse Gervais), Michèle, Bibiane (Jean-Claude Denis) et Lucie (Stephen Gallup); ses petits-enfants: Marie-Josée (Robert Roussin), Isabelle (Martin Cyr) et Annie-Claude; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Maude, Mathieu, Arianne et Abigaëlle; ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Yvette a précédemment perdu ses deux sœurs: Yolande et Claudette. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Villa Sainte-Foy pour leur soutien et leur attention ainsi qu'au Services-Anciens Combattants Canada.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles le lundi 31 mai 2021 avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix ou l'envoi de fleurs. Elle a été confiée à la