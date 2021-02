AUDESSE, Fernand



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 23 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé à cause de cet impitoyable virus, monsieur Fernand Audesse, époux de madame Diane Tardif, fils de feu monsieur Laurien Audesse et de feu madame Bernadette Mercier de Sainte-Hénédine. Il demeurait à Québec, autrefois à Saint-Henri de Lévis. Il est allé rejoindre sa fille feu Diane née de madame Thérèse Bilodeau et sa sœur madame Fernande Audesse (feu André Tardif). Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Mario (Sylvie Dallaire), son frère Bernard (Lise Plourde); ses petits-enfants: Alexandre et Geneviève, sa belle-sœur Lauréanne Roy (feu Normand Tardif) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces: Réjean (Suzanne Bérubé), Alain, Bruno (Jacinthe Landry), Patrice, Gino (Nathalie Martel), Jean (Florence Domin), Josée (Mario Daigle), ses cousins, cousines, amis et ses très grands amis, Pierre Gagnon et son épouse Solange Laflamme. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage du CHSLD Christ-Roi de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement pendant plusieurs années ainsi que l'équipe du Centre d'hébergement St-Augustin pour ses dernières semaines.