BAHIDIKA, Clovis



C'est avec une immense tristesse que nous informons parents et amis du décès de Clovis Bahidika, âgé de 49 ans, survenu le 22 janvier 2021, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Il est né en République démocratique du Congo, fils de Joseph Bahidika et de feu Alphonsine Nzingire.Il laisse dans le deuil son épouse, Florence Witumbila Masonga, ses fils adorés: Bel Ami et Grady; sa fille Francine Amuli (Janilo Ilunga); ses sœurs: Nathalie, Opportune Linda (Dr Valery Rugamika) et Claudine (Amani Nshombo); ses frères: Julien (Kitumaini Bichura) et Nathalis Jonathan (Irène Bagula Mogoli); ainsi que son beau-frère à Québec, Benoît Songa (Lise Côté). Il manquera également à plusieurs neveux, nièces, et autres parents sans compter ses nombreux amis et collègues de travail. Les funérailles se tiennent à Québec sous la direction de