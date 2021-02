JOURDAIN, Gilles



Au CDC Concorde, le 17 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Jourdain, époux de feu dame Monique Descombes. Il était le fils de feu dame Alice Morissette et de feu monsieur Pierre Jourdain. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 6 février 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil sa sœur Pierrette; ses filleuls: Benoit Jourdain, Nathalie Guay (Michel Langlais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Descombes: Sœur Rita CND, Françoise (feu Claude Turcotte), Pierrette (feu Roland Gagné), Raymonde (feu Yvan Guay), feu Suzanne (Gérard Labonté), Claudette (Michel Fournier) et Micheline (feu Léonce Blanchet); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Jean-Marie (Georgette Tremblay) et ses beaux-frères et belles-sœurs Descombes: Jean-Guy (Lucille Delisle) et Claude (Thérèse Bernier). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre hospitalier du Jeffery Hale ainsi que celui du CDC Concorde pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Qc) G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.