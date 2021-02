BÉGIN, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean Guy Bégin, époux de feu madame Claire Lemay, fils de feu Béatrice Duval et de feu Louis-Philippe Bégin. Il demeurait à Lévis.Monsieur Bégin a été propriétaire de Lévis Auto (1971) Ltée de 1971 à 1982. Il a poursuivi sa carrière dans l'automobile en tant que vice-président exécutif de la Corporation des concessionnaires automobiles de la régionale de Québec et du Salon de l'auto de Québec de 1984 à 2002. Il fut également impliqué au sein de la communauté d'affaires et culturelle de Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Lynda (Serge Morin et leurs enfants Alizé et Raphaël), Dorice (Robert Paradis), Marie-Josée et Isabelle. Il était le frère de : Réal (feu Madeleine Lefrançois), Estelle (feu Gérard Noreau), Renée (feu Jean-Paul Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay : feu Raymond (feu Thérèse Hallé), feu Jacques, Rita (feu Étienne Lévesque), feu Denise (feu Marcel Tardif), André (Lucile Turcot). Monsieur Bégin laisse également dans le deuil ses filleules Manon Lévesque, Nathalie Bégin et Claudine Noreau ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin de famille Dr Claude Masson et le cardiologue Dr Steeve Brulotte pour leurs bons soins médicaux.Vous pouvez communiquer vos témoignages de sympathie à la famille par l'intermédiaire du site Internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Votre témoignage de sympathie à la famille peut se traduire également par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec G6V 3Z1 Téléphone: 418 835-7188 Site Web: https://fhdl.ca/faire-un-don/