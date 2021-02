BOIVIN, Raynald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 janvier 2021, est décédé à l'aube de ses 70 ans, monsieur Raynald Boivin, fils de feu monsieur Gonzague Boivin et de feu dame Lucette Lavoie. Il demeurait à Sainte-Foy, autrefois de Cap-Santé. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Monsieur Boivin laisse dans le deuil ses sœurs: Diane et Lucie (Réjean Paré); ses belles-sœurs: Diane Fiset et Sonia Drolet; son ami Dany Vachon; sa tante Réjeanne Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents et ses frères décédés. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et du CLSC de Sainte-Foy pour leur dévouement et les bons soins prodigués.