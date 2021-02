MARTEL, Jean-Marie



À Québec, le 13 janvier 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Jean-Marie Martel, époux de feu Madame Julienne Plourde. Il était le fils de feu Madame Agnès Thibault et de feu Monsieur Antonio Martel.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Sylvie Pineault), Nicole (Yves Therrien), Guy (Manon Desjardins); ses petits-enfants : Marilyn (David Poulin), Olivier (Ashley Wilson), Cédrick, Samuel; son arrière-petit-fils Victor; ses sœurs et frère : Jacqueline (feu Roger Rochette), Marie-Claire (feu Pierre Boucher) et Paul-André (Danielle Dumas). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(es). Il est allé rejoindre au ciel et dans la sérénité, outre son épouse et ses parents, ses grands-parents, ses sœurs Madeleine et Lucille de même que des gendres, tantes, oncles, cousins, cousines et des ami(es).La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Jeffery Hale à Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).