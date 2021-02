SAMSON, Roger



Décédé à Québec le 20 janvier 2020 à l'âge de 85 ans auprès de son fils, par une belle journée froide et ensoleillée, des suites d'une courte maladie. Il en a charmé plusieurs par sa bonne humeur, sa gentillesse et son intelligence. Il était le fils de feu Cécile LePailleur et feu Adélard Samson. Il laisse dans le deuil son fils Jocelyn (Catherine Guy), la mère de son fils Jocelyne, ses deux petits-enfants: Mathieu et Olivier; sa belle-sœur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.De chaleureux remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des remerciements spéciaux au personnel de l'unité des soins palliatifs pour leur dévouement et leur soutien exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québecc Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org.