GABOURY, Gilles



Au CHU - CHUL, le 24 janvier 2021, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Gaboury, époux de madame Huguette Baron, fils de feu madame Béatrice Kirouac et de feu monsieur Jean-Paul Gaboury. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Luc Gaboury (Nancy Martel); ses petits-enfants : Kevin et Lydia; ses frères et sœurs : Jean-Guy, Denise (feu Pierre Blanchard), Louise, Conrad (Gaétane Routhier), Roger (Diane Marcotte), Gaétan (Francine Simard) et Denis (Ginette Fréchette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paul-Eugène Baron (Lucie Desrochers), feu Roméo (Ginette Huot) Pâquerette (feu Wyman Birch), Françoise, Elizabeth (feu Jacques Châtigny) feu André (Blandine Mercier); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à offrir ses plus sincères remerciements au personnel soignant du 1er étage Sud-Est du CHU-CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.