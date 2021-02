ROCHETTE, Gemma Roy



Au CHSLD Christ-Roi, le 19 janvier 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Gemma Roy, épouse de feu monsieur Charles-Auguste Rochette. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 13h45 etLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles, Québec, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Réjean (Sylvie Turgeon), feu André (Huguette St-Gelais), feu Colette (Serge Bourget), ses petits-enfants: Pierre, Éric, Mathieu, Myriam et Charles; ses arrière-petits-enfants: Dominick, Mégane, Maddox, Mayson, Loïk et Axelle. Elle était la sœur de feu Jeanne D'Arc (feu Alcide), feu Thérèse (feu Roland Houle), feu Rita (feu Gérard Allard), feu Alexandre (Pauline Denechaud); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CHSLD Christ-Roi, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.