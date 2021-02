KELLEY, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Kelley. Né à Limoilou, Québec, il demeurait à Orsainville à Québec, époux de feu Denise Trudel. Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Julie Emond), Michel (Suzanne Hébert), Jean-Pierre (Lise Trudel) et Nathalie (Denis Duclos); ses petits-enfants: Nicolas (Kellie Simms), Amélie (Abdias Sainvillien), Frédéric, Stéphanie, Carolane, Anthony et Andy; ses arrière-petits-enfants: Léo-Jamz, Charlie et Naellya; ses frères et sœurs: Alfred (Germaine Trudel), feu Jean-Marc (Colette Ferland), feu André (feu Augustine Pageau), Philippe (feu Françoise Blais), Clément (Danielle Bédard), Rémy (Murielle Dagenais), Donat (Annette Richard), Pierrette, feu Marcel (Huguette Ferland), Yvon (feu Gloria Tremblay) et Kathleen (Fernand Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile (feu John Chamberland), Germaine (Alfred Kelley), feu Eliette (feu René Falardeau), Claudette (Fernand Harvey), Micheline (Rosaire Desbiens), feu Gaston (Louisette Dombrowski), feu Yvon (Ginette Bilodeau) et Jocelyne (Gérard Hervey); la famille Lapointe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Monsieur Kelley a été confié aux bons soins duLa famille tient à remercier monsieur Lemay de la Résidence Le Laurentien, ainsi que tout le personnel pour leur bienveillance et leur patience. Vous pouvez témoigner votre sympathie par un don à la fondation de votre choix. Pour rendre hommage à monsieur Kelley, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com