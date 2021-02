BRETON, Julien



À l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 janvier 2021, est décédé à l'âge de 85 ans et 9 mois, M. Julien Breton domicilié à Thetford Mines. Outre la mère de ses enfants, Denise Vallières, il laisse dans le deuil ses enfants: Guy Breton (Marie Cloutier), Marie-Andrée Breton (Daniel Marchand); ses petites-filles: Ève Marchand (Philippe-Antoine Larue), Gabrielle Marchand (Jérôme Lemieux) et Chloé Marchand (Samuel Bergeron). Il était le fils de feu Raymond Breton et de feu Rose-Aimée Vachon, le frère de feu Robert Breton (feu Yvette Vachon), feu Gustave Breton (Thérèse Lamoureux), feu Rémi Breton (feu Cécile Déry), feu Jacqueline Breton (feu Marcel Paré), feu Gisèle Breton (Jean-Charles Nadeau), feu Lucette Breton (feu Paul-Henri Giguère), Normand Breton (Réjeanne Thivierge), Roger Breton (Janine Dubé). De la famille Vallières, il était le beau-frère de Marielle Vallières (feu André Dulude), Claude Vallières (Micheline Maheu), Colette Vallières, Francine Vallières (Jean-Paul Lamy) et Rock Vallières (feu Diane Duclos). Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s.Si vous désirez être avisés pour la rencontre commémorative, faites-nous parvenir un courriel à l'adresse suivante:julienbreton@brevem.comLa direction des funérailles a été confiée à la