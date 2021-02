GALLANT, Clarence



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 23 janvier 2021, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Clarence Gallant, époux de madame Lise Houde, fils de feu madame Blanche Lévesque et de feu monsieur Charles Gallant. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Doris, Jean-Claude (Denise Beaudy) et Lise; ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Claudette (André Lacroix), feu Thérèse, feu Gilles (Monik Martel), feu Gaston (Yolande) Fleurette (Gilles Gagnon) et Jean-Paul (feu Marie-Andrée Daigle); son neveu préféré, Robert Gagnon (Marie-Sophie Talbot); ses petites-nièces adorées: Roxane et Sarah-Maude; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement le personnel soignant du 3e étage du centre d'hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, www.coeuretavc.ca.