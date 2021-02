ST-HILAIRE, Monique Leblanc



À son domicile, le 23 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée entourée de ses proches, madame Monique LeBlanc, épouse de monsieur Alexandre St-Hilaire CPA CA, fille de feu Maurice LeBlanc et de feu Gabrielle Leclair. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils, Denis St-Hilaire (Carole Paradis); ses petits-fils: David St-Hilaire (Mélodie Blondeau-Vignault) et Raphaël Chouinard St-Hilaire (Étienne Scully); ses arrière-petits-enfants: Emy et James St-Hilaire; ses frères et soeurs: feu Raymond LeBlanc (Colette Giroux), Bernard LeBlanc (feu Huguette Picard), André LeBlanc (Violaine Verrier), Jean-Guy LeBlanc (Nicole Leduc), Michel LeBlanc (Monique Latreille), Gabrielle LeBlanc (Georges Demers) et Danielle LeBlanc (Jean-Paul Regnier); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Laurent St-Hilaire, feu Louisette St-Hilaire (feu Roland Jardin), feu Pauline St-Hilaire (feu Roger Pichette), Georges St-Hilaire (feu Lucille Legendre), Madeleine St-Hilaire (feu Lucien Tremblay), Thérèse St-Hilaire (feu René Huot) et Jacqueline St-Hilaire; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont Aline Pouliot. Sincères remerciements aux docteurs Michel Tremblay et Denis Jolicoeur ainsi qu'à toute l'équipe du CLSC Saint-Romuald, principalement Vanessa Turcotte pour les excellents soins prodigués.