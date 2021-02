PICHETTE, Pierre-René



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de notre papa, monsieur Pierre-René Pichette, survenu au Centre de convalescence du Concorde de Québec, le 19 janvier 2021. Il était le fils de feu madame Yvonne Godin et de feu monsieur Paul Pichette. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses deux filles : Claude et Marie-Pier (Jeff Thorburn) ainsi que leur mère Colette Couillard; ses petits-enfants : Alexa, Elliott (et leur père Kevin McGuire), Erica, Emma et Jackson Thorburn; sa sœur et ses frères : Nicole, Yvon (feu Pauline), Jean-Jacques (feu Elizabeth) et feu Jean-Marc; sa proche aidante Carol Dacres ainsi que famille éloignée, neveux et nièces et de nombreux amis. La famille remercie particulièrement les docteurs Desjardins et Frenette pour leur grande disponibilité et leur humanisme ainsi que les membres du personnel du Centre de convalescence du Concorde pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec (QC) G1K 6M7, téléphone : 418 524-2626. https://www.gilleskegle.org/donenligne.aspxNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.