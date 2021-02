PETITCLERC, Roger



À la suite d'une longue et courageuse bataille contre le cancer, le 23 janvier 2021 à l`IUCPQ, à l'âge de 83 ans est décédé Roger Petitclerc. Il habitait Sainte-Foy.Il laisse dans une très grande peine son épouse Rita, son fils Robert (Myriam) et son petit-fils Jonathan (Marija). Sont également chagrinés par son départ ses sœurs: Rolande, Denise, Marthe et Michèle; son frère Guy, ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines de la famille Petitclerc et Létourneau, ainsi que de nombreux amis. Il est parti sur le chemin des retrouvailles rejoindre sa fille chérie, Manon, décédée en décembre 1992 et ses deux frères Léo et René.La mise en terre des cendres s'effectuera à une date ultérieure au cimetière St-Félix de Cap- Rouge.