6 bonnes idées pour se divertir chez soi

Pandémie, confinement, couvre-feu... Pas toujours facile de garder le moral ces temps-ci. Mais c’est possible. Comment ? Voici six activités pour se divertir à la maison ce week-end.

La légèreté passagère de Lux

Photo courtoisie

Connue pour ses « réflexions politiques rigoureuses », la maison d’édition Lux s’écarte de son créneau le temps d’un recueil, Jusqu’ici tout allait bien. Un collectif d’auteurs y jette un regard ludique sur différents enjeux ayant défrayé la manchette et alimenté les débats au fil des 25 dernières années. Le plus beau dans tout ça ? Lux offre gratuitement la version numérique du bouquin pour souligner son quart de siècle d’existence.

► Offert sur luxediteur.com

Rester zen avec Mylène Vallée

Photo courtoisie

Pas besoin d’aimer le yoga – ni même d’avoir une once de flexibilité – pour apprécier Namasté, nouveau EP de la chanteuse Mylène Vallée. Voilà un petit bijou aux accents folk et country qui tombe à point pour chasser le « spleen » hivernal. C’est doux, c’est enveloppant... bref, c’est à découvrir assurément.

► Disponible sur les plateformes d’écoute en continu

Une soirée avec Dany Laliberté

Photo d’archives

On l’a vu sur scène avec ses confrères de Tocadéo, ou encore dans la comédie musicale Don Juan. Mais ce week-end, c’est en solo que Dany Laliberté prendra les commandes d’un nouveau concert où il revisitera des airs bien connus ayant contribué à forger son identité musicale.

► Samedi soir, 20 h. Coût : 20 $. Infos et billets sur livedanstonsalon.com

Sam Breton dans les oreilles

Photo d’archives

À défaut de le voir sur scène, c’est avec un plaisir évident qu’on retrouve l’humoriste Sam Breton aux commandes du balado Avec son Sam. Avec plus de 45 épisodes lancés depuis le printemps dernier, l’offre est aussi abondante que diversifiée. Mais on craque particulièrement pour le plus récent épisode, enregistré en compagnie de Sonia Vachon.

► Disponible sur les plateformes d’écoute en continu

Un moment avec Alexandre Barrette

Photo d’archives

Vous avez raté le deuxième one-man-show d’Alexandre Barrette ? C’est le moment parfait d’y remédier puisqu’il est désormais offert gratuitement en ligne. L’humoriste aborde allègrement ses petits et (pas si) grands travers dans Imparfait, un spectacle qui, ironiquement, frôle la perfection.

► Disponible gratuitement sur le site web de TVA

Un après-midi avec Julia Roberts

Photo d’archives

Puisque les dimanches sont souvent synonymes de farniente, pourquoi ne pas en profiter pour revisiter le classique La mariée est en fuite ? La chaîne Noovo diffusera en après-midi cette comédie où un journaliste (Richard Gere) s’éprend d’une femme reconnue pour sa fâcheuse habitude de larguer ses fiancés à quelques minutes de leur mariage. Et pas de soucis pour les amateurs de football : la diffusion se terminera juste à temps pour vous permettre de ne rien manquer du Super Bowl.

► Dimanche 14 h, sur Noovo