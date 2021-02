MICHAUD, Raynald



Au CHUL de Québec, le 21 janvier 2021, est décédé à l'âge de 67 ans et 2 mois, M. Raynald Michaud, fils de feu Mme Simone Charest et de feu M. Léonidas Michaud. Il demeurait à Québec, autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska.le samedi 6 février 2021 et l'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Jean-Marc (Reine Dussault), Solange (Romain Bastille), Denise (Michel Bérubé), Alain (feu Edith Bérubé), Jacques, Bernard. Sont aussi attristés par son départ sa grande amie dévouée depuis 20 ans, Lise Gosselin; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4. La direction des funérailles a été confiée à la