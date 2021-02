BERNIER, Charles



Au CHSLD Saint-Augustin, le 19 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Charles Bernier, époux de feu madame Noëlla Guimont. Il demeurait à Québec, autrefois à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (feu Mario Germain) et Réjean (Nancy Vachon); ses petits-enfants: Laurence et Raphaël. Il était le frère et le beau-frère de feu Albert (feu Fernande Guay), feu Marguerite, feu Lucien (feu Thérèse Boutin), feu Jean, feu Raymond (Lucette Laliberté), feu Pauline (feu Raymond Thibeault), feu Élianne, Soeur Yolande Bernier s.c.s.l., feu Rodrigue (feu Huguette Guimont), Pierrette Guimont (feu Lucien Biron), feu Jean-Guy Guimont (feu Françoise Lizotte), feu Marguerite Guimont et de feu Mario Guimont (Fleurette Pérusse). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/).