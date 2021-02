PARADIS, François-Caroll



À son domicile, le 19 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur François-Caroll Paradis. Il était le fils de feu Joseph Paradis et de feu Anna-Marie Chevalier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille, Éliane (Mario Harvey); ses petits-enfants : Marie-Soleil Durand et Olivier Durand; sa soeur, Sylvianne (Guy Langevin); ses frères : Bertrand (Patricia Boudreault,) et Benoît; sa nièce, Karell Langevin; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et les amis de son quartier qui lui ont été bienveillants, plus particulièrement Richard Langlais qui lui a été d'une aide extraordinaire.