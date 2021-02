POULIN, Céline Lamontagne



À Château-Richer, le 27 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Céline Lamontagne, épouse de monsieur Jean-Guy Poulin, fille de feu monsieur Georges Lamontagne et de feu madame Rosa-Anna Pomerleau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Guylaine (André Mongrain), Mario et Denis; ses sœurs : Jacqueline et Sœur Solange; ses belles-sœurs de la famille Lamontagne : Anna Lefebvre (feu Régis Lamontagne), Bernadette Demers (feu Paul Lamontagne) et Gisèle (feu Alex Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin : Jean-François, Wilfrid, Micheline, Denise, Odile, Line et leur conjoint(te); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, frères et sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués.