RHÉAUME, Lise



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Lise Rhéaume, décédée subitement à son domicile le 26 janvier 2021 à l'âge de 72 ans. Elle était la fille de feu madame Hélène Dupuis et feu monsieur Robert Rhéaume. Elle demeurait à Québec.Une rencontre familiale aura lieu en toute intimité lors de la disposition des cendres au mausolée de la Paix du Parc Commémoratif de La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses frères : Rémi (Kim Lamonde) et Jean-Pierre (Marie-France); sa filleule Andrée-Anne (David Genest); ses neveux et nièces : Jean- Daniel (Emie Leblond), Louis-Michel (Kym Gagnon), Alexandra, Claudia et Jonathan; ses petits-neveux : William et Alexis; sa petite-nièce Léa, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ses ami(e)s dont madame Doris Paradis, une fidèle amie depuis son enfance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: (418) 656-4999.