DUCHESNEAU, Yves



À son domicile, le 29 janvier 2021 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yves Duchesneau époux de madame Jeannine Fortin, demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Cyrille de Lessard, il était le fils de feu dame Espérance Lapierre et de feu monsieur Josaphat Duchesneau (en 2e noces de feu dame Germaine Gamache Daigle). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, ses fils : Alex (Monica Fournier) et Dave Fortin- Duchesneau. Il était le frère de feu Émilien, feu Raynald (Rolande Lapierre et leur fils Francis), Claude (Nicole St-Pierre et leurs enfants, Hélène et Louis), Lise Daigle (Jean-Louis Massé et leurs enfants Chantal et Marco). Sont également affectés par son départ, une grande amie Madeleine Normand, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien et leurs condoléances depuis le décès de notre cher Yves, ou qui le feront de quelque manière que ce soit. Soyez assurés de notre profonde reconnaissance. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8.