TAILLEUR, Madeleine



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 janvier 2021, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée Madeleine Tailleur, fille de feu François Tailleur et de feu Alice Lambert. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Gilles.. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jeanne d'Arc (feu Fernand Gariépy), feu Marguerite (feu André Delamarre), feu Jean-Marc, Marie-Berthe (Lucien Lavallée), l'abbé Laurent, prêtre, Benoit (Annette Hamel), feu Thérèse, Denise (André Cloutier), Jean-Marie (Fernande Jobin), feu Raymonde, Lucien (Ginette Cloutier). Aussi son aidante fidèle, Dominique Delamarre, sa filleule, Anne Delamarre, ses amis prêtres, Jean Tailleur (neveu) et Julien Guillot. Ses nombreux neveux et nièces, en particulier de la famille Delamarre avec qui elle vécu plus intimement, ses petits et arrière-petits neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses amis. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des messes, des dons à la Fabrique Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière (communauté de Saint-Gilles) ou des dons à la fondation du CHU de Québec : https//fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/ Tous les membres de la famille Tailleur remercient le personnel dévoué de la gériatrie de l'Hôpital St-François d'Assise, spécialement le docteur Luc Tailleur, pour les soins attentifs et dévoués prodigués à leur sœur Madeleine.