LABRIE, Francine



À la Maison Michel-Sarrazin, le 19 janvier 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Francine Labrie, fille de feu Henri Labrie et de feu Alphonsine Carrier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline Drolet (Georges St-Cyr), Stéphane Drolet (Dany Goulet), Valérie Drolet et Barbara Drolet; ses petits-enfants: Alexis (Pauline) et Olivier St-Cyr, Pascale et Francis Drolet, Émile et Anabelle Latour. Ainsi que le père de ses enfants, Jean-Claude Drolet. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Gabrielle (feu Léo Carrier), feu Jeanne D'Arc (feu Philippe Laflamme), feu Marie-Paule (feu Louis Carrier), feu Léandre (feu Noëlla Duclos), Thérèse (feu René Hallé), Jean-Marc (Murielle Dumas), Céline (feu Philippe Carrier) et de Pierrette (feu Victor Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Maman était reconnue notamment pour sa joie de vivre, son sourire, son franc-parler et son grand sens de l'humour. Elle a laissé sa trace dans le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyée. C'était l'amie de tous. Un grand merci à France Caron et Pierrette Labrie pour votre précieux soutien et votre générosité. Elle a été une mère et une mamie aimante, toujours présente pour sa famille et pour ses amis(es). Ce fut un privilège de l'avoir dans nos vies, que de bons souvenirs nous conserverons de cette femme au grand cœur! Repose en paix Maman xxx. Nous désirons remercier le docteur Yves Houle ainsi que toute l'équipe des soins à domicile du CIUSS de la capitale nationale pour les bons soins et l'accompagnement personnalisé durant une période difficile de sa vie. De plus, nous aimerions sincèrement remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur accompagnement et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (https://michel-sarrazin.ca/).