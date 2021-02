PAQUET, Joseph



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 décembre 2020, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Joseph Paquet Jr, époux de madame Ghislaine Thomassin. Il était le fils de feu Madame Lydia Filteault et feu Monsieur Joseph Paquet Sr. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).Monsieur Joseph Paquet laisse dans le deuil son épouse madame Ghislaine Thomassin; ses fils: Steeve (Patricia Descoteaux), Bertrand; ses petits-enfants: Kevin (Marianne Aubé), Michael, Cindy (Joshua-Samuel Perron); ses beaux-frères et belles-sœurs: (feu) Albert Paquet et (feu Alice Dubeau), (feu) Lauréat Paquet et (feu Marguerite Belanger), (feu) Marie-Rose Paquet et (feu Paul Giroux), (feu) Simone Thomassin et (feu Edmond Giroux), (feu) Gabrielle Thomassin et (feu Philippe Giroux), (feu) Paula Thomassin et (feu Marcel Duguay), (feu) Paul-Émile Thomassin et (feu Fernande Beaubiens, feu Laura Thomassin), (feu) Julienne Thomassin et (feu Camil Verret), Fernand Thomassin et (Louiselle Caron), (feu) Daniel Thomassin et (Thérèse Thomassin), (feu) Louisette Thomassin et (feu Henri- Paul Giroux), (feu) Lionel Thomassin et (Pierrette Dionne), Claudette Thomassin et (Jean-Marc Binet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédés. Un remerciement spécial au personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca