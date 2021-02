GUAY, Yves



C'est entouré de beaucoup d'amour que notre cher père Yves Guay est décédé, à Lévis le 25 janvier 2021, à l'âge de 97 ans et 11 jours. Directeur des services de l'équipement et secrétaire général de la commission scolaire de la Pointe-Lévy, il a œuvré pendant plus de trente ans au sein de cette institution. Il était le fils de feu Alfred Guay et de feu Antonia Bourget, et l'époux de feu Rollande Simard. Humble et généreux, taquin et actif, il laisse un vide immense et manquera à ses enfants : Claudine (Alan Robinson), Jean-Sébastien (Denise Bisson) et Evelyne (Jocelyn Proulx) ainsi qu'à ses petits-enfants : Boris, Julien, Félix, Xavier, Nicolas et Antonia. Il était le frère de : feu Benoît (feu Annette Blackburn); feu Roger (Gisèle Létourneau); feu Adrien (Jeannine Robitaille); feu Viateur (Marguerite Lecours); feu Hélène (feu Marcel Tremblay); feu Patrick (Solange Lamoureux); feu Cécile (feu Charles-Édouard Vachon). Du côté de la famille Simard, il était le beau-frère de : feu Robert (feu Anne-Marie Girard); feu Jeanne (feu Roland Laroche); feu Jacques (Blandine Bouchard); feu Michel (Claudette Dallaire). Se souviendront également de lui ses 28 neveux et nièces, amis et anciens collègues de travail. Né sur une ferme à Lauzon, Yves incarnait des valeurs humanistes comme l'honnêteté, l'entraide, le goût de l'effort et du dépassement de soi. Il excellait dans tous les sports, dont le ski alpin, la pêche, la chasse, le tennis et le golf. Adolescent, il préférait le grand air à ses livres de latin et de grec, et affichait déjà un humour pince-sans-rire. Passionné de politique, de nature et de culture, il s'est engagé pour de grandes causes. Il a notamment contribué à l'essor du Parti Québécois dès les tout débuts, en 1968, et milité pour la souveraineté du Québec durant toute sa vie. Il a également lutté pour l'abolition des clubs de chasse et de pêche privés. Cette bataille s'est soldée par une belle victoire en 1977, donnant à tous les Québécois accès aux forêts, lacs et rivières, jusqu'alors réservées aux élites. Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont trouvé en Yves Guay, une aide charitable, humaine et discrète. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 6e étage, du CHSLD de Lévis, pour ses soins exceptionnels, et Lucienne Bolduc, aidante, pour son humanité.