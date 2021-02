LEBLOND, Lise Godbout



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lise Godbout épouse de feu Jean-Noël Leblond. Elle était la fille de feu Murdock Godbout et de feu Rosa Corriveau. Elle demeurait à Saint-Henri, autrefois de Saint-Lazare de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Francine Laverdière), Hermann (Martine Aubin), Andrée-Anne (Daniel Blais), Lucille (Stéphane Blais), Patrick (Mélanie Laverdière), Karine (Steve Pouliot), Kathleen (Alain Groleau); ses petits-enfants: Guillaume, Claudia et Audrey Leblond, Alexis et James Leblond, Marianne, Annie-Pier, Pascale et Megan Blais, Samuel, Roxanne et Jacob Leblond Blais, Annabelle et Maxence Leblond, Jasmine et Loïc Pouliot, Sarah et Dereck Dumont, Émilie et Alyson Groleau; ses arrière-petits-enfants: Dafney, Mia, Zoé, Éva, Yoan, Kayla, Lucas. Elle était la sœur de: feu Armand (feu Lucienne Noël), feu Léo, feu Roger, feu Maurice (feu Marie-Claire Lacasse), feu Raynald et Denise (Albert Leblond). De la famille Leblond, elle était la belle-sœur de: feu Laurette (feu Jean-Baptiste Leblond), feu Émilien (Lucienne Labbé), feu Rollande (feu Alphonse Leblond), feu Bernadette (feu Lucien Leblond), feu Marguerite (feu Henri-Paul Hamel), feu Gérard (feu Pauline Doiron), Marie-Paule (Ovide Bissonnette), Jeannine (feu Jean-Marie Robitaille), Léopold (Thérèse Labbé), Cécile (feu Albert Laflamme, Denis Brisson) et Victorien (feu Diane Larochelle). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8, téléphone 1 888 473-4636, Site Internet www.coeuretavc.ca/ ou à Diabète Québec 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal (Québec) H2A 1B6 Téléphone 1 800 361-3504 site internet www.diabète.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la