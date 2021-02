MARTEL, Normand



Au Centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 30 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Normand Martel, époux de dame Gaétane Alain, fils de feu monsieur Georges Martel et de feu dame Marie-Anne Martel. Il demeurait à Saint-Raymond.Il a été confié à laOutre son épouse madame Gaétane Alain, monsieur Martel laisse dans le deuil ses fils: Jocelyn (Marie-Claude Paquet) et Claude (Annie Vézina); son petit-fils: Jérôme (Layla Lamontagne); ses sœurs: Fernande (feu Paul-Émile Paquet), Pauline (feu Omer Robitaille), Gertrude (Jean-Baptiste Paquet), Denise (feu Jean-Noël Paquet) et Lina (Jean-Paul Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: Carmin (feu Évelyne Martel), feu Marcienne (feu André. Martel), Colin (Cécile Genois), Jacques (Madeleine Boutet), Jocelyne (feu Denis Hardy), Yvan (Florence Paquin), Denis (feu Françoise Moisan), Francine (Réjean Martel) et Mario (Huguette Côte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le CLSC et le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer et/ou la fondation Diabète Québec. Les formulaires sont disponibles en ligne via leur site internet respectif : https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=1