AUBÉ, Cécile



La perte d'une mère est le premier chagrin que l'on pleure sans elle.Au Centre d'hébergement St-François Inc., le 26 janvier 2021, à l'aube de ses 88 ans, est décédée madame Cécile Aubé, épouse de feu monsieur Clément Royer, amie de coeur de feu monsieur Gaspard Fortin, fille de feu madame Cécilia Noël et de feu monsieur Joseph-Marcel Aubé. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Conrad Garneau) et Anita (Denis Marcoux), sa petite-fille Émilie Marcoux (Jessy Harvey Leclerc); son arrière-petit-fils Mathis Harvey; ses filleuls: Jocelyn Chabot (Marlène Bernard) et Karl Gagnon (Karine Nadeau); les membres de la famille Sandra Garneau (Régent Mercier), Derek et Selena Laforest; tante Aline, ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis incluant ceux du Manoir Sully. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Basse-Ville, Limoilou, Vanier, particulièrement Mme Lynn Pelchat, du Manoir Sully, les Unités de cardiologie, B-8 de l'hôpital Saint-François-d'Assise et du Centre Hospitalier St-François Inc., pour leur dévouement et les soins apportés à son égard.La mise en terre suivra au Parc Commémoratif La Souvenance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca.