DUMONTIER BÉLANGER, Denyse



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 28 janvier 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Denyse Dumontier épouse de monsieur Guy Bélanger. Originaire de Québec, elle est la fille de feu Élizabeth Turgeon et de feu Champlain Dumontier; elle y a demeuré la majeure partie de sa vie et demeurait maintenant en permanence à L'Islet (sur-Mer). EIle est la mère de : Éric St-Pierre (Lily St-Pierre) et feu Nicolas St-Pierre; Philippe-Edwin (Robert Trejos), Julie (Jean-François Rhéaume), Antoine (Nathalie Gürtler), Vincent et Louis-Gabriel Bélanger (Joanie Blouin). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Amélie, Anne-Sophie et Rose St-Pierre, Félix et Guillaume St-Pierre, Louis-Philippe, Tristan, Antoine et Olivier Rhéaume, Laurent, Christian-Émile et Charles-Antoine Bélanger, Charlotte Bélanger, Anna et Rosalie Bélanger, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille de feu dame Madeleine Létourneau et de feu monsieur Edwin Bélanger, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur bienveillance, leur gentillesse et l'excellence de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Musée-national des beaux-arts du Québec, Parc des Champs-de- Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3. https://fmnbaq.org Tél.: 418 682-2228 info@fmnbaq.org.